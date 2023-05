Za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo na voljo 15 milijonov evrov

Ljubljana, 17. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razpisalo 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo, do katerih so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev. Vloge bodo sprejemali od 6. junija do 24. julija, so sporočili z ministrstva.