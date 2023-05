Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 17. maja - Danes bo pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne padavine. Popoldne bo dež večinoma ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo ponekod okrepljen, na Primorskem šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem se bo delno zjasnilo, pihala bo šibka burja. Jutranje temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 13 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod pretežno oblačno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe. V soboto bo nekaj več sonca, še bodo možne krajevne plohe. Topleje bo.

Vremenska slika: Ciklonsko območje nad Sredozemljem počasi slabi. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo še oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo oslabele. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna burja. V četrtek se bo ob severnem Jadranu delno zjasnilo, drugod bo še pretežno oblačno. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev slabela. V četrtek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.