Ljubljana, 17. maja - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si bo skupaj s sodelavci Uprave RS za zaščito in reševanje ter Direkcije RS za vode ogledal razmere po obilnih padavinah v občinah Maribor, Pesnica, Šentilj in Gorišnica, predvidoma ob 13. uri pa bo na mostu čez Pesnico proti Forminu dal izjavo za medije, so sporočili z ministrstva.