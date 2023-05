Poplave v Italiji zahtevale dve smrtni žrtvi

Forli, 17. maja - Italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke še naprej pestijo huda neurja in poplave. Poplave po obilnem deževju so v Italiji zahtevale dve smrtni žrtvi, enega človeka še pogrešajo. V Emiliji - Romanji so morali zaradi poplav v torek evakuirati najmanj 900 ljudi, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.