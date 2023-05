Spurs dobili loterijo NBA in bi lahko izbrali Wembanyamo

New York, 17. maja - Ekipa San Antonio Spurs je imela srečno roko pri loteriji severnoameriške košarkarske lige NBA, na kateri so določili vrstni red za nabor novincev, ki bo v New Yorku 22. junija. Tako bo lahko zelo verjetno izbrala francoskega prihajajočega zvezdnika Victorja Wembanyamo, je objavila NBA.