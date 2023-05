Na Hrvaškem se četrti dan borijo s poplavami

Zagreb, 17. maja - Na Hrvaškem zaradi obilnih padavin, ki od nedelje povzročajo poplave, še naprej naraščajo reke. V torek zvečer je začelo poplavljati tudi v Zagorju in v bližini Šibenika, v Hrvatski Kostajnici so razglasili izredne razmere, v Karlovcu pa se še vedno višata vodostaja Kolpe in Korane. Stanje v zadrski županiji se umirja.