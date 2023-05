Brez izpeljanih regat na EP v razredu 470

San Remo, 16. maja - Na odprtem evropskem prvenstvu v jadralskem razredu 470, ki se je v ponedeljek začelo v italijanskem San Remu, zaradi slabih vremenskih pogojev danes niso izpeljali regat. Začeli so prvo, potem pa jo odpovedali in druge današnje ter četrte skupno potem niso niti začeli. Slovenca Tina Mrak in Božič sta na 30. mestu po uvodnih regatah prvega dne.