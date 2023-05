V Mjanmaru zaradi ciklona umrlo najmanj 81 ljudi

Naypyitaw, 16. maja - Zaradi ciklona Mocha je v zvezni državi Rakhine v Mjanmaru število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 81, so danes sporočile lokalne oblasti. Opozorile so, da še vedno pogrešajo več sto ljudi. Komunikacije s pristaniškim mestom Sittwe, ki je po podatkih vremenoslovcev utrpelo najhujšo silo neurja, pa so bile medtem ponovno vzpostavljene.