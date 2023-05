Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji pozivi k odpravi kriminalizacije

Ljubljana, 17. maja - Današnji mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji poteka pod geslom Vedno skupaj: Združeni v raznolikosti. Ta nas opominja, da se vsi, ne glede na to, kdo smo, koga ljubimo in kako se vidimo, rodimo svobodni in z enakimi pravicami in dostojanstvom, sporoča EU. V ZN pa dodajajo, da se o človekovih pravicah ni mogoče pogajati.