Vozilo trčilo v transformatorsko postajo pri ljubljanskih Žalah, voznik poškodovan, motena oskrba z elektriko

Ljubljana, 16. maja - Pri ljubljanskih Žalah je prišlo do prometne nesreče, v kateri je osebno vozilo trčilo v transformatorsko postajo in zagorelo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Voznik je potreboval zdravniško oskrbo in so ga odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Na širšem območju Most in Bežigrada je še vedno motena oskrba z elektriko.