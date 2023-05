Poraz Avstrije, zmaga Madžarske, Švica še tretjič brez prejetega gola

Riga, 16. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine so danes tretjo tekmo igrali Slovenci in doživeli tretji poraz, Norveška je zmagala z 1:0. Izgubili so tudi Avstrijci v skupini A, Danska je zmagala s 6:2, Madžarska pa je po podaljšku s 3:2 ugnala Francijo. V slovenski skupini B v Rigi je v večerni tekmi Švica premagala Kazahstan s 5:0.