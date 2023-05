Po prometni nesreči pri ljubljanskih Žalah zagorelo vozilo

Ljubljana, 16. maja - Pri ljubljanskih Žalah je prišlo do prometne nesreče, po prvih podatkih policije je vozilo trčilo v transformatorsko postajo in po trku zagorelo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Po navedbah okoliških prebivalcev se je slišal glasen pok, nato pa so za nekaj časa ostali brez električne energije. S kraja se vali dim.