Veleposlanika Slovenije in Belorusije na soočenju v ZN zavračala očitke o pristranskosti

New York, 16. maja - Slovenski veleposlanik Boštjan Malovrh in beloruski Valentin Ribjakov sta danes na soočenju glede kandidature njunih držav za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v obdobju 2024-2025 predstavila prioritete in razloge za kandidaturo. Morala sta zavračati očitke o tem, ali so pri kandidaturah njunih držav v ozadju pobude od drugod.