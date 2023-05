V dežju in mrazu Cort zmagovalec iz ubežne skupine

Firence, 16. maja - Danec Magnus Cort je zmagovalec deževne in hladne 10. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Scandiana do Viareggia (196 km) je bil najboljši iz ubežne skupine. Vodilni v skupnem seštevku je ostal Britanec Geraint Thomas, z dvema sekundama zaostanka pa mu sledi slovenski as Primož Roglič, ki je etapo varno končal v razredčeni glavnini.