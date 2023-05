V ZDA aprila skromnejša rast prodaje na drobno od pričakovane

Washington, 16. maja - Američani so aprila nekoliko povečali nakupe v trgovini na drobno, saj jim je umirjanje stopnje inflacije povrnilo nekaj kupne moči. Skupni prihodki v trgovini na drobno so bili za 0,4 odstotka večji kot marca. Analitiki so pričakovali še višjo rast, namreč okoli 0,8-odstotno.