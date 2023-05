Zaradi najhujše železniške nesreče v Grčiji svojci tožijo premierja

Atene, 16. maja - Svojci žrtev najhujše železniške nesreče v Grčiji, v kateri je 28. februarja umrlo 57 ljudi, so danes tožili premierja Kiriakosa Micotakisa ter še 16 drugih politikov in vodstvenih delavcev železniških podjetij, je sporočil njihov predstavnik Kristos Konstantinidis. Tožbo so sicer vložili v tednu pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v nedeljo.