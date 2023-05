Tamara Zidanšek zmagala v Parizu, Dalila Jakupovič in Kaja Juvan v Firencah

Pariz, 16. maja - Po Kaji Juvan sta prvi oviri na teniških turnirjih WTA 125 v Parizu in Firencah uspešno preskočili tudi Tamara Zidanšek in Dalila Jakupovič. Zidanšek je premagala domačinko Lois Boisson, 495. na lestvici WTA, s 6:4, 6:4, Jakupovič pa Mehičanko Fernando Contreras Gomez s 6:3 in 6:1.