Predsednica DZ sprejela predstavnike združenja romskih svetnikov

Ljubljana, 16. maja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnike Združenja romskih svetnikov Slovenije. Opozorili so, da položaj Romov še vedno ni zadovoljiv, skrbi jih tudi nizek ugled Romov v družbi. Klakočar Zupančič je napovedala, da bo v okviru pristojnosti o izzivih romske skupnosti seznanila pristojne, ki se ukvarjajo s to tematiko.

Sprejema so se udeležili predsednik združenja Darko Rudaš, romska svetnica v občini Lendava Nataša Horvat, romski svetnik v občini Kočevje Marjan Hudorovič in romski svetnik v občini Črnomelj Božo Rozman, so sporočili iz DZ.

Združenje romskih svetnikov Slovenije združuje dvajset izvoljenih predstavnikov romske skupnosti. Rudaš je ob tem poudaril, da svoje vloge ne razumejo le kot pravico, ampak tudi kot odgovornost. Iz svojih vsakdanjih praks tako opozarjajo na določene izzive romskega prebivalstva in si s tem prizadevajo k izboljšanju življenja romske skupnosti.

Predstavniki združenja so na današnjem srečanju spomnili tudi na zakon o finančni razbremenitvi občin, ki ga je DZ sprejel konec leta 2020. Zakon je med drugim namenil dodatna sredstva občinam s stalno naseljenimi romskimi skupnostmi, vendar pa so po opozorilu predstavnikov združenja sredstva nenamenska. Občine, ki že prej niso veliko naredile za romska naselja, tako kljub zakonu v njih še vedno ne vlagajo, so opozorili Klakočar Zupančičevo.

Ob koncu pogovora so izrazili še željo po vključenosti pri morebitnem spreminjanju zakonodaje, povezane z Romi.