Dnevi elektrotehnike ponujajo interaktivne eksperimente

Bistra, 16. maja - V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki so se danes začeli Dnevi elektrotehnike, ki jih muzej pripravlja v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Obiskovalci si lahko ogledajo interaktivne eksperimente in najsodobnejše tehnologije s področja elektrotehnike in multimedijev, so sporočili iz muzeja.