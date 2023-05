Evropske borze navzdol; cenejša nafta, nespremenjen evro

London/Frankfurt/Pariz, 16. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so pozorni na dogajanje v ZDA, kjer naj bi predsednik Joe Biden in republikanci zvečer poskušali doseči dogovor zgornje meje javnega dolga. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se danes ni bistveno spremenil.