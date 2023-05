Newyorške borze dan začele v minusu

New York, 16. maja - Newyorške borze so se v uvodnem delu trgovalnega dne obarvale v rdeče. Osrednja pozornost vlagateljev je namenjena objavi, da se je trgovina na drobno v ZDA aprila na mesečni ravni okrepila, a manj, kot so pričakovali analitiki. Še vedno so tudi v pričakovanju dogovora o zgornji meji javnega dolga ZDA.