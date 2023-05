Polfinalna para GGD Šenčur - Cedevita Olimpija in Krka - Helios Suns

Ljubljana, 16. maja - Polfinalna para košarkarske lige Nova KBM sta GGD Šenčur - Cedevita Olimpija in Krka - Helios Suns. Na današnjih odločilnih tretjih četrtfinalnih tekmah so Šenčurjani premagali Ilirijo s 87:72, Novomeščani pa so bili boljši od Term Olimia s 97:82.