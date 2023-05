Vreme: Zvečer bo še deževno

V sredo bo oblačno, predvsem v notranjosti bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer bodo vodotoki v vzhodni Sloveniji še naraščali, povečala se bo možnost zemeljskih plazov.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno oblačno, a bo po večini suho vreme.

Vremenska slika: Nad srednjim Jadranom je ciklonsko območje, ki z okrepljenim vetrom in padavinami vpliva tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Oblačno bo z občasnimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.