Na celjskem sejmišču prvi sejem Komot

Celje, 17. maja - Na celjskem sejmišču se bo danes začel prvi strokovni sejem komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodnih tehnologij Komot. Na sejmu bodo do petka na ogled industrijske rešitve in inovacije na področju komunale, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter ravnanja z odpadki.