Legenda folka Graham Nash z novim albumom Now

London, 17. maja - Štiri mesece po slovesu Davida Crosbyja bo njegov glasbeni sopotnik Graham Nash izdal nov album Now, na katerem po pisanju nemške tiskovne agencije dpa slavi življenje tukaj in zdaj. Britansko-ameriška legenda folk rocka, član nekdanje zasedbe CSNY, pri svojih 81 letih prepeva o sreči trenutka in ljubezni. Album bo izšel 19. maja.