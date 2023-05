Prvih vipavskih češenj letos ne bo

Ajdovščina, 16. maja - Nizke temperature ter mokro in vetrovno vreme so odnesli prve letošnje češnje, je za STA povedal eden največjih pridelovalcev češenj v Vipavski dolini Bogdan Slokar iz Lokavca pri Ajdovščini. Prav prenizke temperature letošnjo pomlad so zorenje češenj pomaknile za vsaj dva tedna, zaradi dežja pa so zgodnji plodovi tudi razpokani.