Ljubljana, 16. maja - Nujna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila predvidena za danes in na kateri bodo obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij, bo v sredo ob 16. uri, je povedala predsednica odbora Nataša Avšič Bogovič (Svoboda).