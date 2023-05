Primorski dnevnik: Silovita burja povzroča težave na Tržaškem

Trst, 16. maja - Na Tržaškem težave povzroča silovita burja s sunki nad 100 kilometrov na uro, v Trstu pa so zaradi nevarnosti lomljenja dreves razen enega zaprli vse mestne parke in vrtove. Iz občine Devin-Nabrežina poročajo o podrtih drevesih, v Trstu pa so gasilci zaposleni z odstranjevanjem vejevja in predmetov, poroča Primorski dnevnik.