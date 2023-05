Kmetje in vlada znova za pogajalsko mizo

Ljubljana, 17. maja - Predstavniki kmetijskih organizacij in vlade bodo danes znova sedli za pogajalsko mizo. Pogajanja so sredi aprila prekinili kmetje zaradi nezadovoljstva s predlogi vladne strani. Poudarjajo, da od svojih zahtev ne odstopajo in da so pripravljeni stopnjevati protestne aktivnosti. Po ocenah kmetijske ministrice Irene Šinko je dogovor mogoče doseči.