Na Ptujskem jezeru znova zaznali primere ptičje gripe

Ptuj, 16. maja - Ptujski gasilci so v ponedeljek zjutraj po pozivu občanov s pomočjo čolna z otoka na Ptujskem jezeru prepeljali okoli 40 poginulih ptic do brežine jezera, kjer jih je nato prevzel higienik veterinarsko higienske službe. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje je šlo za rečne galebe, vzrok za pogin pa je visoko patogena aviarna influenca.