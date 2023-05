Ob dnevu hereditarnega angioedema poudarili pomen ozaveščanja

Ljubljana, 16. maja - Strokovnjaki in predstavniki združenj bolnikov so ob današnjem dnevu hereditarnega angioedema na novinarski konferenci poudarili pomen ozaveščanja o tej redki bolezni, zaradi česar se je v zadnjem času skrajšala pot bolnikov do diagnoze. Spregovorili so tudi o napredku pri zdravljenju te bolezni, ki se izraža z napadi v obliki oteklin.