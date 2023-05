Marija Stanonik v antologiji Brez križa in imena zbrala pesnike z druge strani NOB

Ljubljana, 16. maja - Akademikinja Marija Stanonik se že vrsto let raziskovalno posveča slovenskemu pesništvu iz druge svetovne vojne. Kot etnologinja in literarna zgodovinarka ga je razdelala v več knjigah, k temu pa je zdaj dodala še antologijo Brez križa in imena s pesmimi avtorjev, ki so se znašli na drugi strani NOB. Zbirka je izšla pri Slovenski matici.