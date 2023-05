Eden od možnih vzrokov za upad bralne pismenosti po mnenju strokovnjakov zaprtje šol, a pozivajo k poglobljeni analizi

Ljubljana, 16. maja - Na upad bralne pismenosti, ki ga kaže raziskava PIRLS, so se odzvali strokovnjaki v razpravi na pristojnem ministrstvu. Kot enega od možnih vzrokov so navedli zaprtje šol med epidemijo, a pozvali k poglobljeni analizi in ukrepanju. Pristojni so napovedali nadaljnje aktivnosti pri akcijskem načrtu za dvig bralne pismenosti in prenovi učnih načrtov.