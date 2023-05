Zaradi suma korupcije priprli predsednika ukrajinskega vrhovnega sodišča

Kijev, 16. maja - Predsednika ukrajinskega vrhovnega sodišča Vsevoloda Knjazeva so zaradi suma korupcije aretirali in priprli, so danes sporočili s posebnega ukrajinskega protikorupcijskega tožilstva. Po poročanju lokalnih medijev so ga prijeli v okviru preiskave o podkupnini v višini 2,7 milijona ameriških dolarjev (2,5 milijona evrov).