Tedni ljubiteljske kulture letos posvečeni lutkovni ustvarjalnosti

Nova Gorica, 16. maja - Med 19. majem in 18. junijem bodo v Sloveniji potekali Tedni ljubiteljske kulture. Letošnji bodo posvečeni lutkovni ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju ter pomenu lutkovne pedagogike. Posebna pozornost bo namenjena tudi skupinam, ki pripravljajo lutkovne predstave za odrasle in sodobnim lutkarskim trendom.