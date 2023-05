Umar: Rast BDP v prvem četrtletju v skladu s pričakovanji

Ljubljana, 16. maja - Gospodarska rast Slovenije, ki je v prvem četrtletju letos na letni ravni znašala 0,7 odstotka, je v okviru pričakovanj, so se na objavo statističnega urada odzvali v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Kot so pojasnili, so bila gibanja v izvoznem delu gospodarstva nekoliko šibkejša, v domačem delu pa krepkejša od pričakovanj.