Okrogla miza: Slovenija se mora boriti za tuje kadre

Ljubljana, 16. maja - Slovenska zakonodaja trenutno ne spodbuja zaposlovanja tujih delavcev iz držav, ki niso članice EU, so se strinjali sodelujoči na današnji okrogli mizi v organizaciji kadrovske agencije Prohuman. Poudarili pa so, da slovensko gospodarstvo tuje delavce potrebuje, pri čemer se je treba za kadre boriti in jim zagotoviti dobro delovno izkušnjo.