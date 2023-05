Še štirje kolesarji zaradi covida-19 brez nadaljevanja Gira

Modena, 16. maja - Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so pred začetkom današnje 10. etape od Scandiana do Viareggia (196 km) sporočili, da je zaradi bolezni odstopilo še šest kolesarjev, od tega so štirje zboleli za covidom-19. Med njimi ni kolesarjev, ki se borijo za visoko uvrstitev v skupnem seštevku.