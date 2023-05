Celjan zaradi številnih tatvin ostaja v priporu

Celje, 16. maja - Celjski policisti so v preteklih dneh opravili hišno preiskavo pri 22-letnemu Celjanu, osumljenemu najmanj 26 tatvin in velikih tatvin. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli oblačila, ki jih je nosil pri izvrševanju kaznivih dejanj. Zaradi številnih tatvin je preiskovalna sodnica Celjanu podaljšala pripor, so sporočili celjski policisti.