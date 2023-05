Lutkovni muzej v Mariboru obogaten s tehnologijo razširjene resničnosti

Maribor, 17. maja - Stalna razstava Lutkovnega muzeja Maribor, ki so ga odprli lani pri mariborskem lutkovnem gledališču (LGM), je dopolnjena s tehnologijo razširjene resničnosti. V sodelovanju z Društvom za sodobno umetnost X-OP in KIBLA2LAB so namreč izdelali računalniško aplikacijo LutkAR, prek katere razstavljene lutke "oživijo".