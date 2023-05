Policisti na Obrežju in v Arji vasi pri prevozu migrantov ujeli tri tujce

Obrežje/Arja vas, 16. maja - Policisti so v torek na Obrežju ustavili dva voznika vozil tujih registrskih oznak, državljana Rusije in Romunije. Prvi je prevažal šest državljanov Turčije, drugi tri državljane Iraka. V Arji vasi pa so policisti ustavili romunskega voznika, ki je prevažal deset oseb. Policisti so vse tri voznike pridržali.