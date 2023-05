V zadevi parkirišča v Stožicah prisluhnili mnenju izvedenca

Ljubljana, 16. maja - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim, ki jim tožilstvo očita oškodovanje evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi parkirišča v Stožicah, danes prisluhnili mnenju sodnega izvedenca. Glavna obravnava se bo nadaljevala sredi junija in bi se lahko zaključila konec junija.