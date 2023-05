Na Nizozemskem prvič začasno ustavili vetrne elektrarne zaradi ptic selivk

Rotterdam, 16. maja - Na Nizozemskem so zaradi zaščite ptic selivk prvič začasno ustavili vetrne elektrarne na morju. Vetrnice blizu vasi Egmon aan Zee in Borssele so za štiri ure ustavili v soboto. Nizozemski minister za energijo Rob Jetten je dejal, da je Nizozemska prva država, ki je na tak način zaščitila ptice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.