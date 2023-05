Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 16. maja - Danes bo oblačno in deževno. Več padavin bo v južnih in vzhodnih krajih. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo dež oslabel in ponekod prehodno tudi ponehal. V sredo bo oblačno, predvsem v notranjosti bo občasno še deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes dopoldne bodo najmočnejši sunki burje ponekod na Primorskem lahko presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Najmočnejše padavine so pričakovane v jugovzhodni Sloveniji danes dopoldne in sredi dneva, v severovzhodni pa danes popoldne in zvečer. V manj kot 24 urah bo na teh območjih padlo od 30 do 60, krajevno pa lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter. Ob tem bodo vodotoki močno narasli.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno oblačno, a povečini suho vreme.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se iznad osrednjega Sredozemlja pomika proti srednji Italiji in Jadranu. Vremenska fronta bo danes vplivala tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Oblačno bo z občasnimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo veliko ljudi imelo vremensko pogojene težave. V sredo zvečer bo vremenska obremenitev oslabela.