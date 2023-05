Kijev pretresajo siloviti zračni napadi

Kijev, 16. maja - Ukrajinsko prestolnico danes pretresajo številni zračni napadi z raketami in droni. Po navedbah kijevskega župana Vitalija Klička so bili v napadih ranjeni trije ljudje in poškodovana ena večja zgradba. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je dejal, da je zračna obramba sestrelila šest ruskih hipersoničnih raket.