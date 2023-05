V Muslimanskem kulturnem centru odslej tudi knjižnica

Ljubljana, 16. maja - V izobraževalnem objektu Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani je v ponedeljek svoj dom dobila knjižnica Averroes, ki daje poudarek islamistiki. Vzpostavljena je bila leta 2013 in se je doslej nekajkrat selila. V njej zbirajo in obdelujejo gradivo na temo balkanistike, orientalistike, zgodovine, književnosti, islama in muslimanov.