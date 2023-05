V požaru v novozelandskem hostlu najmanj šest mrtvih

Wellington, 16. maja - V enem od mladinskih hotelov v novozelandski prestolnici Wellington je zgodaj davi izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj šest ljudi. Iz stavbe so doslej rešili 52 ljudi, šest so jih odpeljali v bolnišnico, 15 pa so jih oskrbeli na kraju dogodka. Vzrok požara za zdaj ni znan, županja pa opozarja, da bi število žrtev utegnilo še narasti.