Nekdanji Trumpov odvetnik Giuliani obtožen spolnega nadlegovanja

New York, 16. maja - Nekdanja zaposlena je v ponedeljek vložila tožbo proti newyorškemu županu in nekdanjemu odvetniku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Rudyju Giulianiju zaradi spolnega nadlegovanja. Tožnica Noelle Dunphy trdi, da je Giuliani od nje zahteval spolne usluge, izvajal alkoholizirane izgrede in ji ni dal obljubljenega plačila. Giuliani očitke zanika.