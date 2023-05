Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v ponedeljek dvignile, ko so delnice regionalnih bank napredovale, trgi pa so spremljali ključna pogajanja v Washingtonu o zvišanju zgornje meje dolga ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.