Studentski centar na prvi četrtfinalni tekmi presenetil Partizan

Beograd, 15. maja - Košarkarji Cedevite Olimpije so se po izidu 2:1 v zmagah proti FMP že pred dnevi prebili v polfinale lige Aba. Tam čakajo boljšega iz dvoboja med Partizanom in Studentskim centrom iz Podgorice. Izbranci slovenskega stratega Andreja Žaklja so Beograjčane na prvi tekmi presenetili in v gosteh zmagali s 84:83.